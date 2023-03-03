Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

FENERBAHÇE PUAN FARKINI KAPAMAK İSTİYOR



"Asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.



İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KART SINIRINDA 8 İSİM VAR



Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.



Bu arada sarı-lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalamıştı.