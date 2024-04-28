Kepez’in hentbolcuları durdurulamıyor

A Takımı ile 2’inci Lig Şampiyonluğu, Okullu Yıldızlarda Türkiye Şampiyonluğu kupası alan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımı, Türkiye Kulüplü Küçükler Yarı Finalleri grup birincisi olarak finallere gidiyor.



“BİRİNCİ TORBADAN KATILACAKLAR”



Son olarak Türkiye Kulüplü Küçükler Yarı Finallerinde grup birincisi olarak Türkiye Finallerine katılacak olan takım, Antalya’ya bir Türkiye şampiyonluk kupası daha getirmek istiyor. Antalya grubunda yer alan Kepez’in kızları, Niğde Gençlik Spor’u 52-10, Karaman Minik Atılım’ı 33-12, son maçta Ankara Yenimahalle 30-15 yenerek Türkiye finallerine yükseldi. Grup birinciliği maçında tekrar karşılaştığı Yeni Mahalle’yi 26-17 yenerek, yarı finaller birincisi olarak, şampiyonanın 1’inci torbasında katılmaya hak kazandı.



“KÜÇÜKLERDE DE HEDEF ŞAMPİYONLUK”



Türkiye’nin ilk 16 takımı arasında yer alan Kepez’in küçük kızları, finallerden de şampiyonluk kupası istiyor. Ankara’da 7-11 Mayıs’ta oynanacak final müsabakalarının sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedeflediklerini belirten Başantrenör Sertan Sarpaş, “Bu finallerde de favori takımlar arasındayız. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Katıldığımız tüm kategorilerde birinciliği isteyeceğiz.” diye konuştu.