Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u yendi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek 3 puanı aldı.



15. dakikada Ndao'nun ara pasına hareketlenen N'Zonzi, topu ceza yayı üzerinde Oğulcan Ülgün'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.



26. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale sahası önünde yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



31. dakikada Ahmet Oğuz'un kısa düşen pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Halil Dervişoğlu, kaleciyle karşılaştığı pozisyondan yararlanamadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



İKİNCİ DEVRE



49. dakikada Cikalleshi'nin kaleyi gören sol cepheden sert şutunda top yan ağlarda kaldı.



51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



55. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ethemi'nin pasında Oğulcan Ülgün'ün dokuşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.



76. dakikada Doğukan Sinik'in uzaktan sert şutu az farkla yandan auta çıktı.



Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.