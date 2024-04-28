Okçuluk Dünya Kupası'nın Şanghay etabı sona erdi

2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen ilk etabı tamamlandı.



Klasik ve makaralı yay kategorilerinde yapılan organizasyonda 14 milli sporcu mücadele etti.



Milli okçular, 23-28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın ilk ayağında madalya kazanamadı.



Olimpiyat ve dünya şampiyonu Mete Gazoz, erkekler klasik yay son 32 turunda Güney Koreli Kim Woo-jin'e 6-2 yenildi.



Türk sporcular arasında bireysel müsabakalarda en iyi dereceyi, erkekler makaralı yayda 7. sırada yer alan Batuhan Akçaoğlu elde etti. Aynı kategoride Emircan Haney, kadınlar makaralı yayda da Hazal Burun 9. oldu.



Ülke sıralamasında Hindistan 5'i altın toplam 8 madalyayla zirvede yer alırken, Güney Kore 7 madalyayla ikinciliği elde etti.



2024 Dünya Kupası'nın ikinci ayağı, 21-26 Mayıs tarihlerinde Güney Kore'de düzenlenecek.





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