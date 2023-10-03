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Kopenhag-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası bugün başladı. Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda konuk olacak. Öte yandan grubun diğer maçı da oldukça kritik. Peki, Kopenhag-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Bayern Münih maçı, başta Galatasaray'a gönül veren futbolseverler olmak üzere pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. UEFA A grubu ikinci hafta maçında Kopenhag, sahasında grupta ilk maçını kazanan Bayern Münih'i konuk edecek. Ev sahibi ekip ise ilk maçında Galatasaray ile berabere kalmıştı. İşte, Kopenhag-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...

Danimarka ekibi Kopenhag ile Alman devi Bayern Münih, Avrupa arenasında ilk kez mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçta Kopenhag, Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Bayern Münih ise Manchester United’ı 4-3 yenmişti.

KOPENHAG-BAYERN MÜNİH MAÇI BİLGİLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

Parken Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İsrailli hakem Orel Grinfeeld ve ekibi yönetecek.

Mücadele EXXEN ve TV8,5 ekranından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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