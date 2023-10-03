Kopenhag-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kopenhag-Bayern Münih maçı, başta Galatasaray'a gönül veren futbolseverler olmak üzere pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci hafta maçında Kopenhag, sahasında grupta ilk maçını kazanan Bayern Münih'i konuk edecek. Ev sahibi ekip ise ilk maçında Galatasaray ile berabere kalmıştı. İşte, Kopenhag-Bayern Münih maçı hakkında bilgiler...



Danimarka ekibi Kopenhag ile Alman devi Bayern Münih, Avrupa arenasında ilk kez mücadele edecek.



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçta Kopenhag, Galatasaray ile 2-2 berabere kalmıştı. Bayern Münih ise Manchester United’ı 4-3 yenmişti.



KOPENHAG-BAYERN MÜNİH MAÇI BİLGİLERİ



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag-Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.



Parken Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi İsrailli hakem Orel Grinfeeld ve ekibi yönetecek.



Mücadele EXXEN ve TV8,5 ekranından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

