Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 110 gün kala kota sayısı 56 oldu

Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek görme engelliler, bedensel engelliler ve özel sporcuların sayısı organizasyon yaklaştıkça artıyor.



Şu ana kadar Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra atıcılık, masa tenisi, atletizm, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda milli sporcular kota aldı.



Branşların ve sporcu sayısının, Paris 2024'e kadar yapılacak kota müsabakaları ve dünya sıralamasıyla daha da artması bekleniyor.



İKİ BRANŞTA TAKIM OLARAK KOTA ALINDI



Türkiye, golbol ve futbolda takım olarak Paris 2024'e katılacak.

Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı'nı 6, Görme Engelliler B1 Erkek Futbol Milli Takımı'nı ise 10 kişi temsil edecek.



EN ÇOK BEDENSEL ENGELLİ SPORCULAR KOTA ALDI



Engelli branşlarında en çok bedensel engelli milli sporcular kota elde etti.



Şu ana kadar bedensel engelli 37, görme engelli 18, özel sporculardan da 1 milli isim Paris 2024 için vize aldı.



OKÇULUKTAN 9 KOTA



Bireysel branşlarda şu ana kadar Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na en fazla kota alan branş okçuluk oldu.



Okçulukta 9 isim Paris 2024'e gitmeye hak kazandı. Bu branşı tekvando (8), masa tenisi (7) ve atıcılık (6) takip etti. Türk sporcular atletizm ve yüzmede 4'er, badmintonda ise 2 kota aldı.

