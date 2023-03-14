Koulibaly ve Fofana'dan Chelsea'nin iftar programına destek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sosyal medya hesabından görüntülü mesajı paylaşılan savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly, "İnsanlar birlikte vakit geçirmeyi, birlikte yemek yemeyi ve birlikte dua etmeyi seviyor. Pek çok insan bir araya geliyor ve güzel, büyük bir topluluk oluşturuyor. Ramazan ayında benim için bu çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.



"GECELERİ BANA EŞLİK EDİYORLAR"



Müslüman olmayan arkadaşlarının geceleri kendisine sahurda eşlik ettiğini aktaran Wesley Fofana ise "Ramazan ayı geldiğinde, siz ve arkadaşlarınız birlikte vakit geçirmelisiniz. Müslüman olmayan pek çok arkadaşım var, geceleri yemek yemeye ve bana eşlik etmeye geliyorlar." diye konuştu.



Chelsea Kulübü, yaptığı açıklamada, 26 Mart Pazar günü Stamford Bridge Stadı'nda iftar programı düzenleyeceğini duyurmuştu.