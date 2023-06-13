Kylian Mbappe: Paris Saint Germain ile sözleşme yenilemeyeceğim

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe'yle yollar ayrılıyor.



AFP'ye yaptığı açıklamada Mbappe, takımla sözleşme yenilemeyeceğini yöneticilere ilettiğini söyledi.



Yıldız oyuncu açıklamasında, "PSG ile sözleşme uzatma konusunda hiçbir görüşme yapmadım. Yönetim, kontratımı 2024'ten sonrasına uzatmama kararım konusunda 15 Temmuz 2022'de bilgilendirildi. Mektubu ise onlara zaten daha önce iletmiş olduğum bu kararımı doğrulamak için gönderdim." dedi.



Paris Saint Germain'le sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek Mbappe'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istediği belirtildi.

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