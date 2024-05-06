NTV.COM.TR’ye geri dön

Lando Norris, Miami'de Verstappen'i yenerek ilk Formula 1 zaferini elde etti

Formula 1'de (F1) McLaren'ın pilotu Lando Norris, Red Bull'dan Max Verstappen'i yedi saniyenin üzerinde bir farkla geçerek Miami Grand Prix'sinde ilk Formula 1 zaferini elde etti.

Lando Norris, Miami'de Verstappen'i yenerek ilk Formula 1 zaferini elde etti

McLaren'in 24 yaşındaki pilotu Lando Norris, Pazar günü Miami Grand Prix'sinde dünya şampiyonu Max Verstappen'e karşı sürpriz bir zafer kazanarak kariyerinin ilk F1 yarışını kazandı.

McLaren için 110. yarışına çıkan Norris,  yarışa pole pozisyonunda başlayan Verstappen'i yedi saniyenin üzerinde bir farkla geçerken Ferrari'den Charles Leclerc ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, 27 tur kala yarış yeniden başladığında Norris'e ayak uyduramadı ve Britanyalı önde giderken, dünya şampiyonu Ferrari'den Charles Leclerc'in önünde ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Ayrıca McLaren 2021 Monza'dan bu yana ilk kez bir yarışı lider bitirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...