Lionel Messi, 11 maçlık seriye son verdi

Messi'nin 89. dakikadaki golü, Inter Miami'nin Cumartesi gecesi New York Red Bulls'u 2-0 yenmesine ve 11 maçlık ligde galibiyet alamama serisine son vermesini sağladı.



Mücadeleye yedek soyunan Messi 60. dakikada eski Barcelona takım arkadaşı Sergio Busquets ile birlikte oyuna girdi.

Miami, altı oyuncunun MLS'de ilk maçına çıktığı gecede bir başka eski Barcelonalı Jordi Alba'nın başlattığı atakta Diego Gomez'in 37. dakikada attığı golle öne geçti.



Ardından mücadelenin 89. dakikasında Lionel Messi sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi böylelikle maç sonucunu belirlemiş oldu.

"KENDİMİ MESSİ'Yİ İZLERKEN YAKALIYORUM"

Miami defans oyuncusu Kamal Miller mücadelenin ardından , "Görevime odaklanmak yerine Messi'yi izlerken yakalıyorum, böylesine büyük bir oyuncuya sahipken sahaya odaklanmak zor." ifadelerini kullandı.



SEYİRCİ REKORU KIRILDI



Red Bulls'un bu sezon evindeki ilk kapalı gişe maçında Red Bull Arena'ya 26.276 kişilik rekor bir seyirci geldi ve maç öncesinde karaborsada satılan bilet fiyatlarının 1,000 doların üzerinde olduğu kaydedildi.

