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Lionel Messi Barcelona görüşmesi: Son dansını izlemek istiyoruz

Barcelona, efsanesini kulübe geri getirmek için düğmeye bastı. Katalan devi, Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek Lionel Messi ile görüşüyor.

Lionel Messi Barcelona görüşmesi: Son dansını izlemek istiyoruz

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Lionel gözyaşlarıyla veda ettiği yuvasına dönecek mi?

, 2 sezon önce kaybettiği yıldızını transfer etmek için çalışmaya başladı. Asbaşkan Rafael Yuste, Arjantinli yıldızın menajerliğini yapan babasıyla görüştüklerini açıkladı.

"SON DANSINI İZLEMEK İSTİYORUZ"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi de eski takım arkadaşını Camp Nou'da bekliyor.

Xavi, "Ekonomik açıdan zorlayıcı bir transfer olabilir. Ancak önemli olan Leo'nun buraya dönme konusunda göstereceği istek. Evi olan Barcelona'da kapıların ona her zaman açılacağını biliyor. Ben de bu konuda taraftarlar kadar heyecanlıyım. Eğer aramıza dönerse; Michael Jordan'ın Chicago Bulls'a yeniden katılması gibi olacak. Messi'nin son dansını izlemek istiyoruz." dedi.

2021 yazında imza attığı Paris Saint Germain'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Messi, Barcelona'dan çalkantılı bir süreçle ayrılmıştı.

Eski başkan Bartomeu ile sorunlar yaşayan efsane oyuncu, Barcelona'nın Finansal Fair Play'deki bütçe sınırlaması sebebiyle maaşını karşılayamayan kulüple iplerini koparmıştı.

2 sezonluk Paris serüveninde, Fransız devinin Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştiremeyen Messi, 1 Temmuz'da serbest kalacak.

35 yaşındaki yıldıza, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'dan da astronomik teklifler var.

Lionel Messi Barcelona görüşmesi: Son dansını izlemek istiyoruz - 1
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