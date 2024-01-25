Lukaku'dan Arabistan ligi yorumu: Cristiano Ronaldo'ya destek oldu

Sezon başında Chelsea'dan kiralık olarak Roma'ya katılan Romelu Lukaku, Suudi Arabistan Ligi hakkında kontuştu.

Belçikalı forvet geçtiğimiz sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştı. Sezon sonunda Chelsea'ye geri dönse de bu kez bir başka İtalyan ekip Roma'ya kiralandı.

"DÜNYANIN EN İYİ LİGİ OLABİLİRLER"

Lukaku Suudi Arabistan Ligi hakkında, "Suudi Arabistan Ligi, iki yıl içinde dünyanın en iyi liglerinden biri olacak. Kulüpler, büyük oyuncuları oraya getirebilmek için büyük emek veriyor. Dünyanın en iyi ligi olabilirler." ifadelerini kullandı.

Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Ligi'nin Avrupa ligleriyle kıyaslamıştı.

"FRANSA LİGİ'NDEN DAHA KÖTÜ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ronaldo, ''Dürüst olmak gerekirse, Suudi Arabistan Ligi'nin Fransa Ligi'nden daha kötü olmadığını düşünüyorum. Fransa Ligi'nde iyi seviyede iki veya üç takım var. Suudi Arabistan Ligi ise daha rekabetçi.'' ifadelerini kullanmıştı.