Manchester City'den Leipzig'in yıldızına kanca: 100 milyon euro talep edildi

Manchester City, RB Leipzig'den Josko Gvardiol'u transfer etmek için anlaşmaya vardı.



The Guardian'ın haberine göre, 21 yaşındaki Hırvat milli oyuncu, sağlık raporunun ilk bölümünü tamamladı ve anlaşmanın imzalanmak üzere olduğu kaydedildi.



Öte yandan Sol bekte de oynayabilen Gvardiol'un City ile kişisel anlaşmaya bir ay önce vardığı vurgulandı.

100 MİLYON EURO TALEP ETTİ



Leipzig, oyuncunun sözleşmesi dolayısıyla en az 100 milyon euro talep ediyor.



Gvardiol, Chelsea'den transfer olan Mateo Kovacic'ten sonra City'nin yaz transfer dönemindeki ikinci transferi olacak.



Öte yandan Gvardiol'un City'de Manuel Akanji, Ruben Dias, Aymeric Laporte, Nathan Ake ve John Stones gibi birçok merkez savunma oyuncusunun arasına katılacağı belirtildi.

