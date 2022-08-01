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Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte geldiği Kuruçeşme'deki eğlence mekanı çıkışında kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı. Fernandes'le birlikte, menejeri olduğunu söyleyen bir kişinin daha saldırısına uğrayan muhabir darp raporu alarak Fernandes'ten şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 01.08.2022 - 09:46

Manuel Fernandes muhabire saldırdı

Bir dönem ’ta forma giyen ve İran’ın Sepahan ekibine transfer olan Manuel Fernandes, kız arkadaşlarıyla birlikte önceki gün geldiği Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanının çıkışında fotoğrafını çeken muhabire saldırdı.

TAKIM KAMPTA, FERNANDES GECE KULÜBÜNDE

Takımıyla birlikte kamp yapmak için birkaç gün önce Kocaeli'ye geldiği belirtilen Fernandes'in takımdan ayrılarak kız arkadaşlarıyla birlikte Kuruçeşme'de bulunan eğlence mekanına geldiği öğrenildi. Yanında 3-4 kadınla mekandan çıktığı görülen Fernandes, kameraların kendisini çektiğini fark edince muhabire saldırdı. Fernandes'in yanında bulunan ve menajeri olduğunu söyleyen kişinin de muhabirin üzerine yürümesi kameralara yansıdı. İkili arasında arbede yaşandığı sırada, Fernandes'in saldırısınya uğrayan Ağdağ, durumu hemen polise bildirdi.

RAPOR ALAN MUHABİR ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıda bulunan Fernandes ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye giden muhabir, darp raporu aldı. Kendisine saldıranlardan şikayetçi olan muhabirin gözünde ve kolundaki izler dikkat çekti.

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