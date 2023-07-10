Mathieu Valbuena, Olympiakos'tan ayrıldığını açıkladı

Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Olympiakos'tan ayrıldı.



Fenerbahçe'ye 2017 yılında transfer olan Valbuena, Sarı-Lacivertlilerde 2 yıl forma giydikten sonra Olympiakos'a katılmıştı.



38 yaşındaki futbolcu, Yunan kulübünde 4 sezon geçirdikten sonra resmen ayrıldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Valbuena'ya hem saha içinde hem de saha dışında gösterdiği yetenek, kalite, mücadeleci ruh ve liderlik için teşekkür edildi.



Ayrıca, daha önce anlaşmaya varıldığı belirtilerek yolların ileride tekrar kesişeceği vurgulandı.



Valbuena, Olympiakos formasıyla toplam 150 maça çıktı ve 18 gol ile 43 asist kaydetti.

"BU KESİNLİKLE BİR VEDA DEĞİL"



Olympiakos ekibinden yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı, "Hem saha içi hem de saha dışında yeteneğin, kaliten, mücadeleci ruhun ve aslan yüreğin için teşekkürler kaptan. Ülkemizde mücadele etmiş en iyi oyunculardan birisin. Bu kesinlikle bir veda değil. Daha önce anlaştığımız gibi yollarımız yakında tekrar kesişecek. Pire senin evin ve her zaman öyle kalacak"