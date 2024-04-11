Mauro Icardi'nin Süper Kupa'daki golü sayılacak mı?

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanılan Süper Kupa mücadelesinden sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle birlikte PFDK kararıyla 3-0 hükmen galip sayıldı.

Dev maçın ilk dakikasında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin kaydettiği golün geçerli olup olmadığı ise merak ediliyordu.

TALİMAT NE DİYOR?

Türkiye Futbol Disiplin Kurulu talimatlarına göre bir takım sahadan çekildiği takdirde hükmen mağlup sayılır ve attığı goller geçersiz olur.

Ancak hükmen galip gelen takımın golleri resmi olarak geçerli sayılmaktadır.

MADDE 23 – HÜKMEN MAĞLUBİYET SÜRECİNDE UYGULANACAK USUL ve SONUÇLARI



"Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir."

Bu maddeye göre Arjantinli golcünün ilk dakikada attığı gol geçerli sayılıyor.