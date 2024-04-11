PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezasını açıkladı

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Galatasaray ile oynanan mücadelenin 3. dakikasında sahadan çekilmişti.

Sarı-lacivertliler, 9 Nisan Salı günü ise PFDK'ya sevk edilmişti.

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI

PFDK'nın kararına göre Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle Süper Kupa mücadelesinde 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 4 milyon TL para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Öte yandan sarı-lacivertlileri sahadan çeken Ahmet Ketenci'nin de 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası aldığı açıklandı.

GALATASARAY'A PARA CEZASI

Galatasaray taraftarının Süper Kupa mücadelesinde neden olduğu saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe de toplamda 212 bin TL para cezası verildiği kaydedildi.

Alınan bu kararların ardından 2022/23 Süper Kupa sahibinin Galatasaray olduğu tescillendi.

PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT’nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT’nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ’nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,