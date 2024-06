Mehmet Topal: Futbol kültürü olmayan bir ülkeyiz

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Valencia gibi önemli takımlarda forma giyen ve 2022 yılında futbolu bırakan eski milli futbolcu Mehmet Topal, teknik direktörlük kariyerine Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti'de başladı.

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'ya takımıyla birlikte kampa gelen Mehmet Topal, Romanya ekibine imza süreci, futbol felsefesi, transfer çalışmaları, EURO 2024 dahil olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Futbolu bıraktıktan sonra geçirdiği iki yıllık sürece değinerek sözlerine başlayan Topal, "İlk sene çok rahattı diyebilirim. Yoğun ve tempolu bir futbol kariyerim oldu. Birkaç sene dinlenip kafamı toparlamak ve sonrasında işin teknik kısmına girmek istiyordum. Arkasından kötü bir deprem yaşadık. Depremden sonra çok zor zamanlar geçirdik. İki yıllık bir toparlanma süreciydi diyebilirim. Kendimizi iyi hissettikten sonra da başlayalım dedik. İnşallah sonu da güzel biter, bizim için de güzel bir başlangıç olur" diye konuştu



Yardımcı antrenörlük yapmadan direkt olarak teknik direktörlüğe geçişin bazı zamanlarda zorluklarını yaşayacağını ifade eden genç teknik direktör, "Futbolculukta olduğu gibi burada da teknik anlamda zorluklar olacak. Karşılaşacağımız zorlukları da biliyorduk. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel teklifler geldi. Ben önce eğitimimi tamamlayıp, lisansımı alıp öyle başlamak istedim. Tek başlamak gibi bir hedefim vardı. Kolay bir iş yapmıyoruz, futbolculuktan daha zor teknik direktörlük. Hayatımda sorumluluktan hiç kaçmadım. Umarım bu zorlukları atlatıp başarılı bir kariyer elde ederiz" şeklinde konuştu.



"KONFOR ALANINIZDAN ÇIKTIĞINIZ ZAMAN BAZI ŞEYLERİ BAŞARIRSINIZ"



Teknik direktörlüğe Türkiye'de başlama şansı olduğunu ancak Romanya'yı tercih etme sebebini ise Topal şu sözlerle açıkladı:



"Konfor alanınızdan çıktığınız zaman bazı şeyleri başarırsınız. Zorlanmadan olmuyor. Çok daha rahat imkanlarda da başlayabilirdim. Güzel bir adım attığımızı düşünüyorum. Teklifi kabul etmeden önce asbaşkan Christian Fogarassy ile 1 haftalık bir süre geçirdik. Fikir alışverişinde bulunduk. Güzel bir uyum yakaladık, doğru bir planlama yaptığımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu doğru planlamanın içerisinde hareket etmek. Sonrasında da kulübü güzel başarılara ulaştırmak istiyoruz."



Uzun vadeli bir planlama yaptıklarını ve adım adım ilerleyeceklerini ifade eden Mehmet Topal, "Çok zor olacağını biliyorum. Romanya Ligi çok zor ve mücadele seviyesi çok üst düzeyde. Analizlerimizde bunu gördük. Maalesef Türkiye'deki planlamalar, Avrupa'daki planlamalara göre çok farklı oluyor. Başladığınızda hemen başarı isteniyor. İmkanlar olarak Türkiye'de Romanya'ya göre daha yüksek. Biz 2-3 yıllık bir planlamanın içerisine girdik. Tabii ki de bu 3 yıla gelmeden hedeflere ulaşmak. Şu an her şey de olumlu gidiyor. Yaptığımız ve yapacağımız transferler var. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtırsak bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"BÖYLE BİR KARŞILAMA BEKLEMİYORDUM"



Petrolul Ploieşti'ye imza attıktan sonra ilk antrenmana çok sayıda taraftarın gelmesine çok şaşırdığını söyleyen Topal, "Hedefleri de yükseltti diyebilirim. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Bu bizi çok onore etti. Bize ne kadar önem verdiklerini ve bizi ne kadar desteklediklerini gösterdiler. Bu hissiyat ve değer, sorumluluklarımızı daha fazla artırdı. Biz de onları mahcup etmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Teknik direktörlüğün futbolculuğa göre bir tık daha zor olduğunu söyleyen Topal, "İkisinin de çok büyük zorlulukları var. Futbolculuk döneminde kendinize çok iyi bakmanız, dinlenmeniz ve ekstra çalışmalar yapmanız lazım. Sadece kendinizden ve kendi performansınızdan sorumlusunuz. İşin teknik kısmına geçtiğinizde bütün herkesten sorumlu oluyorsunuz. Sorumluluk daha fazla sizde oluyor. Teknik kısım bir adım daha zor diyebilirim" dedi.



Petrolul Ploieşti'de oynatacağı sistem hakkında ipuçları veren Mehmet Topal, "Çok mücadele eden bir takım izleyeceğiz. Kendi felsefemizi oynatmaya çalışacağız. Buraya sezon başında geldik ve kendi takımımızı kuruyoruz. Sezon içerisinde gelseydik elimizdeki oyunculara göre sistem oluştururduk. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Ben bir sisteme takılıp kalmak istemiyorum" şeklinde konuştu.



"BİR TÜRK OYUNCUNUN BU LİGDE BİZİMLE BİRLİKTE MÜCADELE ETMESİ ÇOK BÜYÜK KEYİF OLUR"



Süper Lig'den transfer yapmak istediklerini ve bu yönde çalışmaların sürdüğünü aktaran Topal, "Görüştüğüm birkaç oyuncu oldu. Bitirmek istediğimiz oyuncularla da görüştük. Bir Türk oyuncunun bu ligde bizimle birlikte mücadele etmesi çok büyük keyif olur. Getirmek istediğimiz oyuncular var ama Romanya'da sistem biraz farklı. Ona göre hareket etmek zorundayız. Bu da bizi kısıtlıyor ve zorluyor" ifadelerini kullandı.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şu ana kadar geçen süreci değerlendiren genç teknik direktör, "Neredeyse her gün 30-40 oyuncu izlemeye çalışıyoruz. Bunları izlerken de maçları takip etmeye gayret gösteriyoruz. Ülkemiz de orada olduğu için maçlarını kaçırmıyoruz. Bol gollü ve beklediğimden daha keyifli bir turnuva oluyor. Tabii ki de Türkiye'nin final oynamasını isterim. Şu anki performansa göre İspanya, Almanya ve Fransa bir adım önde diyebilirim" açıklamasında bulundu.



"GÖRÜNEN TABLODA MAALESEF BİR OLAMADIK GİBİ GÖZÜKÜYOR"



A Milli Futbol Takımı'nın Çekya karşısında iyi bir sonuç alıp gruptan çıkacağına inandığını söyleyen Mehmet Topal, "Eğer bir olursak bir şeyleri başarabiliriz demiştim. Görünen tabloda maalesef bir olamadık gibi gözüküyor. Bir Portekiz maçı kaybettik ve neredeyse herkes takımımızı yerden yere vurmak için çaba sarf etti. Çok genç ve yetenekli kardeşlerimiz var. Turnuvadan elenebiliriz ama onları alkışlamamız gerekiyor. Bu turnuva onlar adına bir tecrübe olacak. Bu kardeşlerimize bu kadar eleştirinin doğru olmadığını düşünüyorum. Portekiz yıllardır bütün turnuvalarda boy gösteren ve yıldız oyuncuları olan bir takım. Sıradan bir takıma mağlup olmadık. Gruptan çıkacağımıza ve turnuvada daha üst seviyelere geleceğimize inanıyorum. Çekya maçlarını çok severiz biz. Bize her zaman uğurlu da gelmiştir" dedi.



"BU KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞE İHTİYACI VAR"



Milli takımdaki oyunculara hep birlikte destek olmaları gerektiğini vurgulayan Topal, "Bazı şeyleri bilmeden eleştiriler yapabiliyoruz. Eleştiri yapmak çok kolay özellikle bizim ülkemizde. Geçmişte futbol oynamış arkadaşlarımız da var. Onların destek olması gerekirken tam tersine çok izleneyim diye söylenmemesi gereken şeyler söylüyorlar. Birlikte olalım, bir olalım. Bu kardeşlerimizin desteğe ihtiyacı var. Turnuvadan elenseler de onları alkışlayıp evlerine uğurlamamız gerekiyor. Hepsi bireysel anlamda zor bir sezondan da çıktılar. Benim onlara inancım tam" açıklamasında bulundu.



"FUTBOL KÜLTÜRÜ OLMAYAN BİR ÜLKE OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"



Türkiye'de günlük duygular içerisinde yaşandığını ve bunun sonucunda bazı şeylerin çok çabuk unutulduğunu belirten Mehmet Topal, "Geçmişe gittiğimizde 2008'de üçüncü olduğumuzda basınla beraber iç içeydik. Mağlup olduğumuz zamanlarda bile kötü şeyler yazan kimse yoktu. Futbolcular çok duygusal insanlardır, çok çabuk kırılabilirler. Futbol kültürü olmayan bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Anı yaşıyoruz. O yüzden eleştiriler de ağır olabiliyor. 2008'de biz bir maç kazandığımızda bütün ülke sokaklardaydı. Maç kaybettiğimizde birlikte üzülüyorduk. Bu seviyeye ulaşabilirsek o zaman başarılı olacağımızı düşünüyorum. Değiştirmemiz gereken birçok şey olduğunu düşünüyorum. Futbolun içinden gelen insanlar futbolu yönetmeli. Arkadaşlık hatırına bazı kişiler, bazı konumlara getirilmemeli. Bunların da eksikliklerini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.