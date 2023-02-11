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Merih Demiral'ın kampanyasında Alvaro Morata, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'nin formaları satıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyada satışa çıkardığı Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Alvaro Morata formaları toplamda 1 milyon TL'ye satıldı.

Merih Demiral'ın kampanyasında Alvaro Morata, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'nin formaları satıldı

İtalya Seriea A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu 'ın Kahramanmaraş merkezli depredemlerden etkilenenler için başlattığı yardım kampanyasında 3 forma daha satıldı.

Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manchester City'den Kevin De Bruyne, Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Real Madrid'den Eden Hazard'ın formalarının toplamda 1 milyon TL'ye satıldığı belirtti.

Daha önce Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin formalarının satışından toplamda 5 milyon TL bağış elde edildiği açıklanmıştı.

Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe'nin ve Neymar'ın da formalarının açık artırmayla satılacağı duyurulmuştu.

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