Merih Demiral'ın kampanyasında Alvaro Morata, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'nin formaları satıldı

İtalya Seriea A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depredemlerden etkilenenler için başlattığı yardım kampanyasında 3 forma daha satıldı.



Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manchester City'den Kevin De Bruyne, Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Real Madrid'den Eden Hazard'ın formalarının toplamda 1 milyon TL'ye satıldığı belirtti.



Daha önce Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin formalarının satışından toplamda 5 milyon TL bağış elde edildiği açıklanmıştı.



Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe'nin ve Neymar'ın da formalarının açık artırmayla satılacağı duyurulmuştu.

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