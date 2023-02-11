Merih Demiral'ın kampanyasında Alvaro Morata, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'nin formaları satıldı

İtalya Seriea A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depredemlerden etkilenenler için başlattığı yardım kampanyasında 3 forma daha satıldı.
Merih Demiral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manchester City'den Kevin De Bruyne, Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Real Madrid'den Eden Hazard'ın formalarının toplamda 1 milyon TL'ye satıldığı belirtti.
Daha önce Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin formalarının satışından toplamda 5 milyon TL bağış elde edildiği açıklanmıştı.
Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe'nin ve Neymar'ın da formalarının açık artırmayla satılacağı duyurulmuştu.