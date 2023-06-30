NTV.COM.TR’ye geri dön

Mert Müldür kimdir? Fenerbahçe ile anılan Mert Müldür kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Mert Müldür'ün kim olduğu, sosyal medyada birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Avusturya doğumlu olan Türk milli futbolcu Mert Müldür'ün kaç yaşında olduğu ve hangi mevkide forma giydiği araştırılıyor. Peki, Mert Müldür kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Mert Müldür kimdir? Fenerbahçe ile anılan Mert Müldür kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Mert Müldür, 4 Nisan 1999 yılında doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Sassuolo takımında forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.

20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.

Mert Müldür, profesyonel kariyeri boyunca 116 maça çıkıp 3 gol atmıştır.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...