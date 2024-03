Mert Müldür şampiyonluk hedeflerini açıkladı

"SON BİRKAÇ AY İÇİNDE TAKTİKSEL OLARAK ÇOK GELİŞTİK"



Mert Müldür, "Stefan Kuntz'un ardından Montella'nın gelişiyle takımda önemli bir fark olduğu görülüyor? Sana göre Montella'nın gelişiyle takımdaki en büyük fark ne oldu?" sorusunu, "Bence her iki hoca da Avrupa Şampiyonası’na katılmamıza çok büyük katkı sağladı. Kuntz hoca da çok şey kattı. Montella hoca da kısa bir süre içinde çok şey kattı. Her iki hocanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Benim açımdan son birkaç ay içinde taktiksel olarak çok geliştik. En büyük etkinin bu olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.



Mert, oynadığı mevkide en beğendiği oyuncuyu ise "Benim mevkiimde İngiltere’de ve İtalya’da oynayan üst düzey isimler var. Bunlardan birini seçmek gerekirse Liverpool’dan Alexander-Arnold’u çok beğeniyorum. Bunun dışında da sağ bekte çok büyük isimler var." sözleriyle açıkladı.



"BENİ EN ÇOK ZORLAYAN İSİMLER RONALDO VE LEAO OLDU"



Milli futbolcu, "Bugüne kadar karşılıklı oynadığın ve seni en çok zorlayan futbolcular kimler oldu?" sorusuna, "İtalya’da çok üst düzey futbolcularla karşı karşıya oynama şansı buldum. Aralarında çok iyi futbolcular vardı. Beni en çok zorlayan isimler Ronaldo ve Leao oldu. Perisic’i de söyleyebilirim. Bu üçüne karşı oynamak ayrı bir keyifti. Ronaldo’nun büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Ona karşı oynamak her zaman büyük bir zevk. Şimdiye kadar 6-7 maç karşı karşıya oynadık. Her turnuvada görmek istediğimiz bir isim." yanıtını verdi.



Mert Müldür, "Ronaldo ile daha önce çok kez karşılıklı oynaman turnuvada Portekiz ile oynayacağımı maçta senin için bir avantaj sağlayabilir mi?" sorusunu, "Olabilir tabii ama İtalya’da karşı karşıya oynadık. Portekiz’de oynayan Ronaldo ile İtalya’da oynayan Ronaldo arasında mevki olarak fark olabilir. Onu turnuvada göreceğiz." şeklinde yanıtladı.



"En beğendiğim stat İtalya’da açık ara San Siro’ydu." sözlerini kullanan Mert, "Atmosfer çok başarılı, stat yapısı, tarihi bir stat olması… Daha önce Şampiyonlar Ligi’ne ev sahipliği yaptı. Her açıdan muazzam bir stat." dedi.



"DE ZERBİ ÇOK BÜYÜK BİR HOCA"



Mert Müldür, Sassuolo'da teknik direktörlüğünü yapan ve son dönemde futbol dünyasında adından söz edilen teknik adamlarda biri olan Roberto De Zerbi hakkında ise şunları söyledi:



"De Zerbi çok büyük bir hoca. Brighton’da çok iyi işler yapıyor aynı şekilde bunu Sassuolo’da da birlikte yaptık. Ligi 2-3 sene peş peşe 8. sırada bitirdik. Çok büyük bir hoca, taktiksel olarak çok iyi bir hoca. Bana da çok şey kattı. Buradan da ona tekrar teşekkür ederim. Oyuncularla ilişkisi çok iyiydi. Sahada ne kadar sert olsa da oyuncularına bazen kızsa da saha dışında çok farklı bir isim. Çok iyi ve karakterli bir hoca. Sassuolo'da çok iyi işler yaptı, her oyuncuyu geliştirdi, her oyuncuya bir şeyler kattı. Sassuolo da birlikte oynadığım her oyuncuda kısa sürede gelişim gördüm. Bu da tabi De Zerbi sayesindeydi."



Mert, Sassuolo'nun De Zerbi sonrasında yaşadığı düşüşle ilgili, "Hoca değişiminde bazen böyle şeyler olabiliyor. Bazen bir hoca gelip farklı sistem oynatır. Sassuolo'nun, De Zerbi ile oynadığı futbolla şu an oynadığı futbol arasında büyük fark var. Bunun da kesinlikle hoca etkisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



HEDEFLER AVRUPA ŞAMPİYONASI VE FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK



Mert, bu yılki hedefleriyle ilgili olarak, "Avrupa Şampiyonası’nda milli takımla çok büyük işler yapmak istiyorum. Onun öncesinde de Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunlar hedeflerim." şeklinde konuştu.



Milli futbolcu, oyun tarzını beğendiği liglerin başında İtalya'nın geldiğini belirterek, "İtalya Ligi’nin taktiksel seviyesini çok beğeniyorum. Tempoya bakarsak Premier Lig çok önde. Premier Ligi izlemesini çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Daha sonra İspanya var, İspanya’yı da çok beğeniyorum, çok sevdiğim bir lig." değerlendirmesinde bulundu.