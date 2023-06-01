Merve Dinçel kimdir? Tekvandocu Merve Dinçel kaç yaşında ve nereli?

Merve Dinçel, 1999 yılında doğan milli tekvandocudur. 49 kiloda mücadele eden Dinçel, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve milli takım adına müsabakalara katılmaktadır.

2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda ve 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

MERVE DİNÇEL'İN KARİYERİ



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'nda 53 kiloda mücadele eden Merve Dinçel finalde İspanyol Alma Perez Corrado'yu altın vuruşla yenerek altın madalya kazandı.



İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra 2. turda Bulgaristan’dan Nikolet Kostova’yı 13-3, çeyrek finalde İngiltere’den Maddison Moore’u 37-17 teknik üstünlükle yenerek yarı finale yükseldi.



Yarı finalde İspanya’dan Adriana Cerezo Iglesias’ altın vuruşla yenen Merve Dinçel, finalde İsrail'den Abishag Semberg'i 23-19 yenerek altın madalya kazandı.

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 49 kg'da final müsabakasında İspanyol Adriana Cerezo'yu 7-1 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Vanja Stanković’i 16-3; yarı finalde ise Hırvat Bruna Duvančić’i 7-5 yenerek finale çıkmıştı.



Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, ikinci turda ferdi olarak mücadele eden Rus sporcu Elizaveta Ryadninskaya’yı mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.



Üçüncü turda Suudi Arabistan’dan Dunya Abutaleb’i yenen Merve Dinçel, çeyrek finalde Kazakistan’dan Botakoz Kapanova’yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. 49 kilo finalinde Tayland’dan son olimpiyat şampiyonu Panipak Wongpattanakit ile karşılaştı.



Panipak Wongpattanakit’i de mağlup eden Merve Dinçel, altın madalya kazandı.

