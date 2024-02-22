Messi ve Suarez'li Inter Miami sezona galibiyetle başladı

Lionel Messi ve Luis Suarez'li Inter Miami, MLS'te 2024 sezonunun açılış maçında Real Salt Lake'i 2-0 mağlup etti.

Arjantinli dünya yıldızının asistinde Robert Taylor 39. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 83. dakikasında ise Luis Suarez'in asistinde Diego Gomez topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu da belirlemiş oldu.

Inter Miami buy sezon Şampiyonlar Kupası, Lig Kupası, ABD Açık Kupası ve MLS Kupası'nı kazanmayı hedefliyor.

Inter Miami ikinci maçında Pazar günü deplasmanda Los Angeles Galaxy ile karşılaşacak.

SUAREZ İLK MAÇINA ÇIKTI

Barcelona günlerinden eski arkadaşları Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile birlikte Inter Miami formasıyla çıktığı ilk maçın ardından konuşan Suarez, "Çok mutluyum çünkü bu evimde kazandığım ilk maç. Saha içinde ve dışında arkadaşız. Takıma yardım etmeye çalışıyoruz ve Inter Miami'nin bu yıl bir şeyler kazanmasına yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.