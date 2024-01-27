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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'da

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'da

Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu ara döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı. 

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'da - 1

"İNŞALLAH SONU GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİRİZ"

Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.

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