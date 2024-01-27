Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için İstanbul'da

"İNŞALLAH SONU GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİRİZ"



Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, "Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz" dedi.