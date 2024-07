Milli futbolculardan EURO 2024 için veda mesajı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ay-yıldızlı takımın futbolcuları, sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar yayımladı.

Arda Güler, sosyal medya hesabından "Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz… İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur" mesajını paylaştı.

Tecrübeli santrfor Cenk Tosun, turnuvada çok güzel duygular yaşadıklarını belirterek, "Dünyaya Türk futbolunun bu seviyede de var olduğunu tekrar hatırlattık. Her ne kadar şu anda üzgün olsak da ülke olarak böyle bir turnuva geçirdiğimiz için de mutlu ve gururluyuz. Tüm takım arkadaşlarıma, tüm ekibe, Almanya'da ve televizyonlarının başında bizi bir an olsun yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza çok teşekkürler. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.



YUNUS: "DÜNYA KUPASI'NA DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"



Kanat oyuncusu Yunus Akgün, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda daha güçlü olacaklarını vurguladı.



EURO 2024 yolculuklarının çeyrek finalde sona erdiğini aktaran Yunus, "Bu süreçte bize destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, bize inanıp destek olan tüm Türkiye'ye minnettarım. Her zaman olduğu gibi ay-yıldızlı formayı taşımak gurur vericiydi. Dünya Kupası'na daha güçlü döneceğiz, buna inanıyorum. Sizlerin sevgi ve desteği her zaman yolumuzu aydınlattı. Yenilgiyi kabul etmek zor olsa da bu süreçten çok şey öğrendim ve daha da güçlü olarak geri döneceğiz." şeklinde görüş belirtti.