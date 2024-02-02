MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu: Türkiye'de iyi zemini olan kulüp yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, EMS Yapı Sivasspor'u konuk etti.



MKE Ankaragücü-Sivasspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kaybedilen 2 puandan dolayı üzgünüm. Gerçekçi olmak gerekirse ülkenin başkentinde böylesine bir rezalet zemin olmamalı. Haftalardır burada oynamaya çalışan Ankara'nın iki büyük kulübü var. Hala çözüm yok. Stat güzel, yapanlardan Allah razı olsun ama böyle kötü zeminler kapanan takımların ekmeğine yağ sürüyor. Oyunu zeminden dolayı hızlandıramadık. Maçın hakkı da beraberlikti. Üzgünüm, ne yazık ki ön blokta yer almak için gelen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek önemli ama ben beraberliğe mutlu olmam. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi

"LİGİMİZDE İYİ ZEMİNİ OLAN KULÜP YOK"



Her zaman kendi sahalarında ve seyircileri önünde maç oynamak istediklerini vurgulayan Belözoğlu, "Bu kulübün en büyük gücü taraftarı. Enerjisi sahaya olumlu yansıyor. Bazen tepkide olumsuz da olabilir ama en büyük gücümüz taraftarımız. Zemin işi bugünün işi değil, kimse yanlış anlamasın ama Türkiye'de ligimizde iyi zemini olan kulüp yok. TFF taşın altına eline sokmazsa her işi bakanlıktan beklerseniz bu işi çözemezsiniz. Bu işin oynanacağı yer zemindir. Tribünlerin güzel olması, soyunma odalarının mermer olması beni ilgilendirmiyor. Önemli olan zemin. Sezon başından beri bir tane iyi zemin görmedim. Burada oynayan iki takımın da Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

