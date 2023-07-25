Morten Hjulmand kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Morten Hjulmand kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Morten Hjulmand, 25 Haziran 1999 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi. Futbola 2016 yılında Kopenhag altyapısında başladı. Oyuncu ön libero, orta sahanın merkezi ve on numara mevkisinde görev alabiliyor.



2 yıl sonra Avusturya ekiplerinden Admira Wacker'e transfer olan Morten Hjulmand, burada gösterdiği performansla Lecce'nin dikkatini çekti.



İtalyan ekibi, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde Morten Hjulmand'ı 170 bin Euro karşılığında kadrosuna kattı.



İtalyan ekibine imza attığı dönemde 700 bin Euro'luk piyasa değeri olan Danimarkalı ön libero, an itibarıyla 15 milyon Euro değere sahip.



Sağ ayağını kullanan 24 yaşındaki futbolcu, fizik gücü ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.