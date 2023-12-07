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NBA'de Alperen Şengün 21 sayı attı, Houston Rockets kazandı

NBA'de oynanan maçta Houston Rockets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 110-101 yendi. Rockets forması giyen milli baske Alperen Şengün mücadeleyi 21 sayıyla tamamladı.

NBA'de Alperen Şengün 21 sayı attı, Houston Rockets kazandı

'e 11 maçla devam edildi.

Formda bir sezon geçiren milli basketbolcu 'ün 21 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği maçta Houston Rockets, Thunder'ı 9 sayı farkla mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Dillon Brooks 23 sayı, 4 ribaunt, Aaron Holiday 22 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Thunder'da Shai Gilgeous Alexander'ın 33 sayı, 6 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Jalen Williams 13, Aaron Wiggins 11 sayı kaydetti.

DONCİC'TEN JAZZ KARŞISINDA "TRİPLE-DOUBLE"

All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Doncic, kariyerinde 60. kez "triple-double" yaptı.

Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 20 dakika süre aldığı ve 8 sayı, 9 ribauntla oynadığı Jazz'da ise Ochai Agbaji 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Cedi Osman'ın ilk 5'te başladığı ve 6 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 102-94 yenildi. Spurs, üst üste 15. mağlubiyetini yaşadı.


NBA'de geceni diğer sonuçları ise şöyle;


Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 121-111

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 126-131

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 102-116

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 102-94

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 113-114

Toronto Raptors-Miami Heat: 103-112

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 111-100

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 110-106

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 111-102

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