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Maradona'nın ödülü satılıyor: 5 milyon dolar beklentisi

Diego Maradona'nın futbol klasiklerine girdiği 1986 Dünya Kupası'nda kazandığı ödül açık artırmaya çıkıyor. Arjantinli efsanenin Altın Top Ödülü'nün en az 5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

Maradona'nın ödülü satılıyor: 5 milyon dolar beklentisi

Diego Maradona'nın efsaneleştiği performansıyla kazandığı ödül satılıyor.

Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldırdığı 1986'da aldığı Altın Top, açık artırmaya çıkacak.

Fransa'daki Agüt Müzayede Evi, unutulmaz yıldızın ödülünü haziran ayında alıcılara sunacak.

Tangolcuların ilk Dünya Kupası zaferine 5 golle damga vuran Maradona, çeyrek finaldeki İngiltere maçıyla klasiklerine girmişti.

5 MİLYON DOLAR BEKLENTİSİ

Önce "Tanrı'nın Eli" olarak literatüre geçen golü atan Arjantinli, dakikalar sonra yüzyılın golü seçilen slalomuyla İngilizleri yıkmıştı.

Maradona'nın tarihi maçta giydiği forma, 7 milyon dolara satılmıştı.

2020'de hayatını kaybeden efsanenin Altın Top Ödülü'nün de en az 5 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

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