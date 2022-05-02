NBA'de Bucks ve Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı

NBA'de Doğu Konferansı'nda oynanan ilk maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 101-89 yenerek seride 1-0 öne geçti.



Karşılaşmada 24 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Bobby Portis 15 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 25 sayıyla mücadeleyi tamamladı.



Celtics'te Jayson Tatum 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergilerken, Al Horford 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



WARRIORS, İLK MAÇI KAZANDI



Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-116 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.



Jordan Poole'nin 31 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Warriors'ta, Stephen Curry 24, Andrew Wiggins 17 sayılık katkı sağladı.



Grizzlies'ta ise Ja Morant'ın 34 sayı, 10 asist, Jaren Jackson'ın 33 sayı, 10 ribauntluk "double double" performansları mağlubiyete engel olamadı.