NBA'de sakatlıktan dönen Embiid, Sixers'ı galibiyete taşıdı

NBA'de normal sezona 9 maçla devam edildi.

Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers, bu sezon 41. galibiyetini aldı.



Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.



Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.



ÖMER FARUK'UN ÇABASI GALİBİYETE YETMEDİ



Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Cleveland Cavaliers'a 129-113 yenildi.



Maçta 30 dakika süre alan Ömer Faruk'un 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı Jazz'da Brice Sensabaugh 22 sayı, 7 ribaunt; Collin Sexton 19 sayı, 7 asist ve Taylor Hendrick 18 sayıyla salondan ayrıldı.



Cavaliers'ta ise Caris LeVert 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist; Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Evan Mobley 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.



NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;



Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 111-128



Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 117-113



Miami Heat-New York Knicks: 109-99



Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-106



Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 110-105



Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 104-100



Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 109-95