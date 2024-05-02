NTV.COM.TR’ye geri dön

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yapılacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları bugün oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan), Fiorentina (İtalya) ile de Club Brugge (Belçika) karşılaşacak.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

CEV Şampiyonlar Ligi | Boskovic, Eda Erdem Dündar ve Gabi sezonun takımında

CEV Şampiyonlar Ligi | Boskovic, Eda Erdem Dündar ve Gabi sezonun takımında

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...