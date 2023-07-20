Neymar'dan Messi ve Mbappe yorumu: "Uyumsuzduk"

Paris Saint-Germian belkide futbol tarihinin kağıt üzerinde en güçlü hücum hatlarından birini oluşturdu.



Başkent ekibi, önce Real Madrid sonra Bayern Münih'e son 16 turunda elenerek turnuvaya veda etti.

"UYUM SAĞLAYAMADIK"



Zayıf performanslarıyla taraftarlarda hayal kırıklığı yaratan üçlü hücum hattı için Neymar, "Çok güçlü bir takımımız vardı. Messi, Mbappe ve ben dünyann en iyi üç adamıyız. Bunu biliyorduk ama maalesef uyum sağlayamadık. Bizim için iyi olmadı" ifadelerini kullandı.



Neymar'ın 2027'ye kadar PSG ile sözleşmesi bulunmasına rağmen Premier Lig ve Suudi Arabistan takımlarından ilgi olduğunu ancak Brezilyalı yıldızın başkent ekibinde sakatlığı atlattıktan sonra devam etmek istediğini vurguladı.

"İYİ BİR ŞEKİLDE TOPARLANMAK İSTİYORUM"



Geleceği hakkında konuşan Neymar, "Sözleşmem var. Şimdiye kadar kimse bana bir şey söylemedi. İyi bir şekilde toparlanmak istiyorum. Her zaman hedefim kazanmak. Tekrar oynamak istiyorum, işim bu." dedi.



Öte yandan Neymar'ın, Cuma günü Le Havre ile oynayacağı sezon öncesi ilk hazırlık maçında sahalara geri döneceği kaydedildi.

