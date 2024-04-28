Nico Williams'dan ırkçılık tepkisi: "İçeride ve dışarıda mücadele ediyoruz"

LaLiga'da Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams, Atletico Madrid'e karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından yaptığı açıklamada mücadele esnasında ırkçılığa uğradığını söyledi.

DAZN'nin haberine göre, karşılaşmanın 40. dakikasında köşe vuruşu kullanmaya giderken tribünlerden bazı sesler duyduğunu belirten Williams, "Köşeyi dönmeye gittiğimde maymun sesleri duydum. Gerçek şu ki, onlardan sadece birkaç tane vardı. Her yerde aptal insanlar var. Sorun değil. Çalışmaya devam etmeliyiz. Bunun yavaş yavaş değişeceğini umuyoruz. Buna karşı içeride ve dışarıda mücadele ediyoruz. Durum bu."

21 yaşındaki futbolcu bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 33 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atıp, 14 asistlik performans sergiledi.