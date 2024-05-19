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Okan Buruk: Şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz

Galatasaray Teknik Dİrektörü Okan Buruk, "Şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz, Konyaspor'un durumu belli. Oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Okan Buruk: Şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz

Teknik Dİrektörü , 'ye 1-0 yenildikleri derbi sonrası konuştu.

Buruk'un açıklamalaırndan öne çıkanlar:

"11'e 11'de çok iyi oynamadık. 11'e 10'da daha çok üretmeliydik. Rakibimiz orada iyi kapandı. İkinci yarının başında daha iyiydik. Biraz daha sakin olmamız gerekirdi. Genel olarak iyi işler yapmadık. Çok üretemedik, bireysel yetenekleri doğru kullanamadık. Maçtan önce de oyuncu 'Bu iş bitti' gibi düşünebiliyor. Bazen bu baskı, bazen rahatlık oluyor. Hiçbirimizin performansı iyi değildi. Daha iyisini yapmalıydık.

"ŞAMPİYONLUĞUMUZU İLAN ETMEK İÇİN BEKLEYECEĞİZ"

Şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz, Konyaspor'un durumu belli. Oyuncularıma güveniyorum. Bu bir kaza daha önce yaşadım. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyisini yapacağız. Bu bir ders oldu, taraftarımızdan özür diliyoruz."

Okan Buruk: Şampiyonluğumuzu ilan etmek için bekleyeceğiz - 1
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