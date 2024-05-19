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Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazandı. Sarı lacivertli ekibin tek golü Çağlar'dan geldi. Bu skorla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. İşte ayrıntılar, maçtan öne çıkanlar...

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 1

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı. 

70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazandı. 

Sarı lacivertli ekibin tek golü Çağlar'dan geldi. 

Maçın ardından Galatasaray 99 puanda kalırken Fenerbahçe 96 puana çıktı. 

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 2

Rams Park'taki mücadelede, sezonun ilk devresindeki derbiyi de yöneten hakem Arda Kardeşler düdük çaldı.

Dev derbide VAR’da ise Fabio Maresca görev yaptı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 3

Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, ligin 36. haftasında deplasmanda son dakika golüyle 3-2 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına çıkardığı ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Buruk, stoper tandemindeki Abdülkerim'i yedeğe çekerken yerine Sanchez'i görevlendirdi.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 4

SANCHEZ, 8 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, 8 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başından İngiltere'nin Tottenham takımından kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, 28. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından formasını Nelsson'a kaptırdı.

Sonrasındaki 3 lig maçında süre alamayan 27 yaşındaki stoper, son 5 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 5

KARTAL’DAN DERBİDE İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde son oynanan Kayserispor müsabakası 11’ine göre Galatasaray karşısında iki değişiklik ile çıktı.

Kartal, Rodrigo Becao ve Cengiz Ünder'in yerine Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş'a görev verdi. Geçtiğimiz hafta sol bekte görev yapan Jayden Oosterwolde derbiye stoperde başladı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 6

BAKANLAR DERBİYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Karşılaşmayı protokol tribününden üç bakan takip etti.

RAMS Park'ta yapılan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da tribünden seyretti.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 7

TARAFTARLARDAN BÜYÜK KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi hazırladı.

İki bölüm halinde gerçekleştirilen koreografide doğu tribününe kartonlarla "Mayıslar Bizimdir" yazıldı. Ayrıca kadroda yer alan futbolcuların forma numaraları yer aldı.


Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 8

Kuzey tribünündeki üç boyutlu koreografide ise şampiyonluk vurgusu yapıldı. Fenerbahçe'nin 10 sezonluk şampiyonluk hasretine atıfta bulunulan şovda, "Yaz tahtaya bir daha" yazısı açıldı. Taraftarlar içinden çıkan büyük görselde teknik direktör Okan Buruk, ders tahtası önünde resmedildi. Tahtada "Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk" yazısı altında geçen sezon alınan Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon kazanılan Turkcell Süper Kupa'ya yer verildi.

Fenerbahçeli bazı futbolcuların resmi altında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" yazısıyla gönderme yapıldı.

Ayrıca Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun da Fenerbahçeli futbolculara gülerken yer aldığı resmi de koreografiye eklendi.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 9

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR 19 MAYIS'I KUTLADI

Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesi ısınmada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Futbolcular, ısınmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üstündeki siluetinin olduğu, "19.05 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

Ayrıca taraftarlar da, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır" ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" yazılı pankartlar açtı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 10

YABANCI BASIN MENSUPLARINDAN İLGİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışında kritik derbiye 23 yabancı basın mensubu akredite oldu.

Karşılaşma için ABD, İngiltere, Portekiz, İsrail, Avusturya, Tunus, Danimarka, Fransa, Azerbaycan, Almanya, Romanya, Arjantin ile Rusya'dan 23 muhabir, foto muhabir ve kameraman, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) aracılığıyla akreditasyon yaptırdı.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 11

DERBİ KAPALI GİŞE

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tamamen dolu tribünler önünde oynandı.
Sarı-kırmızılı takımın 24. şampiyonluğu kazanma ihtimali bulunan derbinin biletleri tamamen tükendi.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 12

Ev sahibi takım taraftarlarının tamamen doldurduğu tribünlerde, yaklaşık 2 bin 500 Fenerbahçe taraftarı da maçı izledi.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 13

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

5' Maçın ilk sarı kartı Galatatasaray'da Mertens'e çıkıyor

12' Yaşanan arbede sonrası Galatasaray'da Barış Alper Fenerbahçe'de Osayi ve Djiku sarı kart gördü

22' Djiku ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

34' Batshuayi'ye sarı kart çıktı

36' Barış Alper'in ceza sahası içinden kafa şutu üstten auta gitti

40' Mert Hakan'ın ortasında Fred'in vuruşu direk dibinden auta çıktı

45+5 İlk yarı sona erdi

KİNCİ YARI

45' İkinci yarı başladı

52' Fenerbahçe taraftarının attığı meşaleler nedeniyle oyun kısa bir süre durdu, ardından devam etti

59'  Hakim Ziyech sarı kart gördü. Ziyech bu kartla son hafta oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü

64' Fenerbahçe Fred'le gole çok yaklaştı, Muslera gol izin vermedi

65' Mert Hakan oyundan alınırken oyuna King dahil oldu. Hakan oyundan çıkarken yavaş hareketleri nedeniyle sarı kart gördü

71' Çağlar Söyüncü'nün golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti

74' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Berkan oyuna girerken Köhn ve Kerem Demirbay oyundan alındı

80' Galatasaray'da Zaha kenara geldi, Nelsson oyundan çıktı

82' Fenerbahçe'de Dzeko oyuna dahil olurken Batshuayi kenara geldi

84' Hakim Ziyech yerine Tete, Mertens yerine Vinicius oyuna dahil oldu

90+5 Fred sarı kart gördü

90+7 Mücadele sona erdi.

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 14

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper ve Icardi

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 15

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Fred, Szymanski, Mert Hakan, Tadic ve Batshuayi

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 16

KALAN MAÇLAR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi sonrası maçları şöyle:

Konyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe-İstanbulspor

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 17

İşte maçtan yansıyan diğer kareler...

Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 18
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 19
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 20
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 21
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 22
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 23
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 24
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 25
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 26
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 27
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 28
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 29
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 30
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 31
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 32
Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı - 33
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