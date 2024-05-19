Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı

Kuzey tribünündeki üç boyutlu koreografide ise şampiyonluk vurgusu yapıldı. Fenerbahçe'nin 10 sezonluk şampiyonluk hasretine atıfta bulunulan şovda, "Yaz tahtaya bir daha" yazısı açıldı. Taraftarlar içinden çıkan büyük görselde teknik direktör Okan Buruk, ders tahtası önünde resmedildi. Tahtada "Ders: Tarih, Konu: Şampiyonluk" yazısı altında geçen sezon alınan Süper Lig şampiyonluğu ve bu sezon kazanılan Turkcell Süper Kupa'ya yer verildi.



Fenerbahçeli bazı futbolcuların resmi altında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" yazısıyla gönderme yapıldı.



Ayrıca Dries Mertens'in oğlu Ciro'nun da Fenerbahçeli futbolculara gülerken yer aldığı resmi de koreografiye eklendi.