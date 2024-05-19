Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yendi: Süper Lig'de şampiyonluk son haftaya kaldı
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. 70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazandı. Sarı lacivertli ekibin tek golü Çağlar'dan geldi. Bu skorla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. İşte ayrıntılar, maçtan öne çıkanlar...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı.
70 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe, derbiyi 1-0 kazandı.
Sarı lacivertli ekibin tek golü Çağlar'dan geldi.
Maçın ardından Galatasaray 99 puanda kalırken Fenerbahçe 96 puana çıktı.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.