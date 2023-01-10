Panathinaikos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Panathinaikos'a konuk olacak. Euroleague'de düşüşünü sürdüren Fenerbahçe, Panathinaikos maçıyla birlikte galibiyet serilerine başlamak istiyor. Peki, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bu akşam deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. OAKA Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.



Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ



Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, altıncı sırada yer alıyor.



Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Panathinaikos ise 16. sırada bulunuyor.