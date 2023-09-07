Paris Olimpiyatları ne zaman başlayacak?

Fransa'nın başkenti Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği tarihler araştırılıyor. Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları öncesi araştırmalar hız kazandı.



Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce üç kez de Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştı.



32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024’te yer alacak.



PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI NE ZAMAN?



Paris, 2024'te tam 100 yıl sonra olimpiyatlara yeniden ev sahipliği yapacak.



Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

