Paris Olimpiyatları öncesi Seine Nehri'nde kirlilik uyarısı

Çevre örgütü Surfrider Fondation, Paris Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme, triatlon ve paratriatlon yarışmalarının düzenleneceği nehirden son 6 ayda topladığı tüm numunelerin yetersiz su kalitesine işaret ettiğini bildirdi.



Seine Nehri'ndeki 3. Alexandre ve Alma köprülerinin altından Eylül 2023'ten bu yana alınan 14 örnekten 13'ünde başta koli basili ve enterokok olmak üzere Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen standartları aşan seviyelerde çeşitli bakteriler bulunduğu sonucuna varan Surfrider Fondation, nehrin yüzmeye elverişli olmadığını belirtti.

OLİMPİYATLARA KADAR SORUN GİDERİLECEK



Paris Valiliği ise nehirdeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve şu anda aktif olmayan arıtma tesislerinin Olimpiyat Oyunları için faaliyete geçeceği bilgisini paylaşarak, olimpiyatlara kadar sorunun giderileceğini ifade etti.

KOLİ BASİLİ NEDİR?

Koli basili, pediyatrist ve bakteriyolog olan Theodor Escherich tarafından bebek dışkılarında keşfedilmiştir ve adını ondan alır. Koli, "kalın bağırsaktan" anlamına gelir. Koli basili, genel olarak bakteri biyolojisinin anlaşılması amacıyla üzerinde sıkça çalışılmış bir model organizmadır. Canlılar arasında hakkında en fazla şey bilinen organizma olduğu söylenebilir.