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Paris Saint-Germain-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turlarında heyecan başladı. Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain, turun ilk maçında sahasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Paris Saint-Germain-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Paris Saint-Germain-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA ’nde çeyrek final turu, dev kulüplerin karşılaşmalarına sahne olacak. Paris Saint-Germain- maçına geri sayım başladı. İki ekip de yarı finale çıkacak takımın kesinleşeceği rövanş maçı öncesi avantajlı skor almak için sahada olacak. İşte, Paris Saint Germain-Barcelona maçı hakkında bilgiler...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (), 10 Nisan'da evinde Barcelona ile karşılaşacak. Parc des Princes’de oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak.

PSG-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

PSG-Barcelona mücadelesi, 10 Nisan Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak.

Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Mücadelenin rövanşı ise 16 Nisan Salı günü Camp Nou ’da oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13. RANDEVU

Paris Saint-Germain ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda Paris Saint-Germain 4 galibiyet elde ederken, Barcelona da 4 kez kazandı.

İki takım arasında oynanan 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fransız ekibi, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, İspanyol temsilcisi de 23 gol kaydetti.

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