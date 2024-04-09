Paris Saint-Germain-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu, dev kulüplerin karşılaşmalarına sahne olacak. Paris Saint-Germain-Barcelona maçına geri sayım başladı. İki ekip de yarı finale çıkacak takımın kesinleşeceği rövanş maçı öncesi avantajlı skor almak için sahada olacak. İşte, Paris Saint Germain-Barcelona maçı hakkında bilgiler...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), 10 Nisan'da evinde Barcelona ile karşılaşacak. Parc des Princes’de oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak.
PSG-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
PSG-Barcelona mücadelesi, 10 Nisan Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak.
Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
Mücadelenin rövanşı ise 16 Nisan Salı günü Camp Nou ’da oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13. RANDEVU
Paris Saint-Germain ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu müsabakalarda Paris Saint-Germain 4 galibiyet elde ederken, Barcelona da 4 kez kazandı.
İki takım arasında oynanan 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fransız ekibi, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, İspanyol temsilcisi de 23 gol kaydetti.
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