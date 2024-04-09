Paris Saint-Germain-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu, dev kulüplerin karşılaşmalarına sahne olacak. Paris Saint-Germain-Barcelona maçına geri sayım başladı. İki ekip de yarı finale çıkacak takımın kesinleşeceği rövanş maçı öncesi avantajlı skor almak için sahada olacak. İşte, Paris Saint Germain-Barcelona maçı hakkında bilgiler...



UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), 10 Nisan'da evinde Barcelona ile karşılaşacak. Parc des Princes’de oynanacak müsabaka ile iki takım, Devler Ligi’nde 13. kez rakip olacak.



PSG-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?



PSG-Barcelona mücadelesi, 10 Nisan Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak.



Karşılaşma Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.



Mücadelenin rövanşı ise 16 Nisan Salı günü Camp Nou ’da oynanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13. RANDEVU



Paris Saint-Germain ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi.



Söz konusu müsabakalarda Paris Saint-Germain 4 galibiyet elde ederken, Barcelona da 4 kez kazandı.



İki takım arasında oynanan 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fransız ekibi, bu karşılaşmalarda 21 gol atarken, İspanyol temsilcisi de 23 gol kaydetti.