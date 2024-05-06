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Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon: Hedef çifte kupa

Portekiz Primeira Ligi'nde ikinci sırada yer alan Benfica'nın Famalicao'ya 2-0 mağlup olmasının ardından Sporting Lizbon, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Porto ile Portekiz Kupası finalinde karşılaşacak yeşil-beyazlılar sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor.

Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon: Hedef çifte kupa

Sporting Lizbon Portekiz Primeira Ligi'nde şampiyon oldu.

İkinci sırada yer alan Benfica'nın Famalicao'da 2-0 kaybetmesinin ardından teknik direktör Ruben Amorim'in Sporting'i bitime iki maç kala 2024 Portekiz Primeira Liga şampiyonluğunu garantiledi.

Famalicao'da Jose Luis Rodriguez ve Zaydou Youssouf ikinci yarıda attıkları gollerle Benfica'nın iddiasını sona erdirdi.

84 PUANLA ZİRVEDE

Sporting 32 maçta topladığı 84 puanla lig sıralamasının zirvesinde yer alıyor. Benfica ise 32 maç sonucunda 76 puanla 2. basamakta bulunuyor.

20. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI, HEDEF DUBLE

Sporting, 20. Portekiz şampiyonluğunu kazandı.

Yeşil beyazlılar, 26 Mayıs'ta Portekiz Kupası finalinde Porto ile karşılaşacak ve duble yapmayı hedefliyor.

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