Premier Lig'de FFP Krizi: Manchester City ve Chelsea küme düşürülebilir

Premier Lig, geçtiğimiz günlerde Finansal Fair Play (FFP) ihlalleri nedeniyle Everton kulübünde 10 puan silme cezası verdi.

Premier Lig, bağımsız bir komisyon tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Cuma günü öğleden sonra kararını açıkladı ve Sean Dyche'nin adamları şu anda tabloda 19. sıraya geriledi.

EVERTON KARARI TEMYİZE GÖTÜRECEK

Everton, karar karşısında 'şoke olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını' belirten bir açıklama yayınladı ve kararı temyize götüreceklerini duyurdu.



Daily Mail'in habierine göre, Manchester City'nin de Şubat ayında mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamayla karşı karşıya kalmasının ardından soruşturma altında olduğu belirtildi.

Bu ceza hem City hem de Chelsea'yi barındırırken, City'nin eski bir danışmanı Everton'ın aldığı cezayı emsal teşkil ederek Premier Lig'in iki ekibinin de küme düşmesine yol açabileceğini söyledi.

ABRAMOVICH VE PUTIN ARASINDA PARA TRAFİĞİ



Son günlerde Chelsea'nin Roman Abramovich dönemindeki ilişkilerine dair yeni sorular da sorulmaya başlandı.

Sızdırılan dosyalarda eski sahibi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortakları arasında 'gizli ödemeler' yapıldığı ortaya çıktı.

