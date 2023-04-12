NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında bu akşam İngiltere'nin dev ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, bu sene Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea ile mücadele edecek. Peki, Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

çeyrek final ilk maçında , sahasında İngiltere'nin dev ekibi ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta sahasında Chelsea'yi yenmek isteyen Real Madrid, saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRİD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk edecek. 12 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadeleyi, Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final) - 1

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Kante; Sterling, Havertz, Felix

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...