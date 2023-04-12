Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında İngiltere'nin dev ekibi Chelsea ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta sahasında Chelsea'yi yenmek isteyen Real Madrid, saha avantajını eline geçirmek istiyor. Peki, Real Madrid-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



REAL MADRİD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk edecek. 12 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadeleyi, Fransız hakem François Letexier yönetecek.



Karşılaşma, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr



Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Kante; Sterling, Havertz, Felix