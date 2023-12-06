Real Madrid'in yılan hikayesi: Kylian Mbappe'ye 15 gün süre

Kylian Mbappe, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda PSG ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı ve kadro dışı bırakılmıştı.

Luis Enrique'nin gelişiyle birlikte teknik direktör değişikliği yaşayan Paris Saint Germain, Mbappe'nin sadakat primlerini hibe etmesiyle oyuncuyu tekrar affedip kadroya dahil etmişti.

Fransız futbolcu başkent ekibiyle sözleşmesini henüz yenilemiş değil ve 30 Haziran 2024 itibarıyla serbest kalacak.

AS'ın haberine göre, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in ipleri elinde tuttuğu 1 Ocak 2024 tarihinde Mbappe'nin annesi ve menajerine karar vermeleri için 15 günü olduklarını ileteceği kaydedildi.

Bu süre zarfında Kylian Mbappe kararsızlığını sürdürürse Real Madrid bir daha açılmamak üzere bu defteri kapatacak.