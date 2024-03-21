Rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Boey yine sakatlandı

Rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey yine sakatlandı.

23 yaşındaki futbolcunun antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı meydana geldi.

6 HAFTA YOK



Boey sahalardan 6 hafta uzak kalacak. Boey, Şubat ayında da sol arka adalesinden sakatlanmış ve 4 maç kaçırmıştı.

Bayern Münih, Sacha Boey'yi ara transfer döneminde Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Alman devi ile 2 maça çıkabilen Boey gol ya da asist katkısı üretemedi.

