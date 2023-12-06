Rıza Çalımbay, İsmail Kartal’la galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Geride kalan 14 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 3. basamakta bulunan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını indirmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacakken, kendisi gibi 37 puana sahip Galatasaray’a liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler de 3 puan dışında bir şey düşünmüyor.



Bu zorlu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ligde 8. kez rakip olacak.

Geride kalan 7 müsabakada Çalımbay; Sivasspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu’nun başında Kartal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Rizespor, Ankaragücü ve Konyaspor’a karşı 2 galibiyet alırken, İsmail Kartal ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

2 müsabakada da teknik adamlar 1’er puana razı oldu.

Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu son 3 lig maçından ise 2 beraberlik çıktı.

Diğer mücadelede de Çalımbay’ın Sivasspor’u, Kartal’ın Konyaspor’unu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.



Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:



2021-2022

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1



2020-2021

Konyaspor (İsmail Kartal): 0 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1



2019-2020

Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Rizespor (İsmail Kartal): 1

Rizespor (İsmail Kartal): 2 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1



2018-2019

Konyaspor (Rıza Çalımbay): 2 - MKE Ankaragücü (İsmail Kartal): 0



2014-2015

Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1

Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1 - Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0