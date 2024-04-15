Sahada kalp krizi: Roma'dan Evan N'Dicka için sağlık durumu açıklaması

Udinese maçının 72. dakikasında kalbini tutarak yere yığılan Evan N'Dicka'nın sağlık durumu için kulübü Roma'dan açıklama geldi.

Roma kulübü futbolcunun hayati tehlikeyi atlattığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.



Ndicka ileri tetkikler için hastanede kalmaya devam ediyor.

NELER YAŞANDI?

Serie A'nın 32. haftası Udinese ile Roma'nın karşılaşmasına sahne oldu.



Ev sahibi ekip Roberto Pereyra'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ise 64. dakikada Romelu Lukaku ile skora yeniden denge sağladı.



Maçın 72. dakikasında Roma'da Evan N'Dicka göğsünü tutarak kendini yere bıraktı.



Sağlık ekipleri oyuna dahil olarak Fildişi Sahilli futbolcu'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.



24 yaşındaki N'Dicka sedyeyle sahadan ayrılrıken, hakem maçın tatil edilmesine karar verdi.

