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Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'de bitime 1 hafta kala Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Yeşil-siyahlılar deneyimli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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