Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Yeşil-siyahlılar deneyimli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."