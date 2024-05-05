Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı'nın görevine son verildiğini açıkladı.
Yeşil-siyahlılar deneyimli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) May 5, 2024
Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/gt1uTt8uFe
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