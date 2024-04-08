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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçları için geri sayım başladı. Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Münih ve daha birçok köklü kulübün yer alıdğı Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın maç fikstürü merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu 'nde çeyrek final ilk maçları yarın ve 10 Nisan Çarşamba günü, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:

Yarın:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

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