Serdar Dursun, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.



Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Sarı-lacivertlilerde, Fatih Karagümrük'ten sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen Serdar Dursun da takımla ilk antrenmanına çıktı.



Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.